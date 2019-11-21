دراسة: خفض ضغط الدم إلى ما دون الطبيعي يقي من الوفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة مبدئيَّة أمريكيَّة، صدرت حديثاً، وشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أنَّ خفض ضغط الدم إلى ما دون المستوى الطبيعي يُقلل بصورة كبيرة حدوث الأزمات القلبيَّة، ويُخفض الوفيات الناجمة عن ذلك بين البالغين، في سن الـ( 50 عاماً) وما فوق.



واستخدم الباحثون في هذه الدِّراسة الشاملة، التي تُشرف عليها الحكومة الأمريكيَّة، مجموعة من العقاقير لخفض مستوى ضغط الدم الشرياني الانقباضي إلى 120 من 140.

Advertisements

وبيَّنت الدِّراسة أنَّ مخاطر الإصابة بالأزمات القلبيَّة والسكتة الدماغيَّة واضطراب وظائف القلب تراجعت بواقع الثلث تقريباً، وانخفضت مخاطر الوفاة بواقع الربع تقريباً.

وأوضح "جراي جيبونز"، الذي أشرف على الدِّراسة، أنَّ هذه الدِّراسة تتضمن معلومات لإنقاذ الحياة، تهم مقدمي الرعاية الصحيَّة، وهم يفكرون في أفضل الخيارات العلاجيَّة لبعض مرضاهم، لا سيما لمن هم فوق الـ 50 عاماً من العمر.

وقال الأطباء، خلال مؤتمر لمناقشة هذه الدِّراسة، إنَّ ضغط الدم الانقباضي 120 وضغط الدم الانبساطي 80 هو المُحبَّذ. لكن ضغط الدم 140/90 مُستهدف بصورة شائعة، وأشاروا إلى عدم وجود توافق حقيقي بين الأطباء في ذلك.

وحذَّر الباحثون من أنَّ التحليل النهائي لنتائج هذه الدِّراسة لم يُستكمل بعد، وأنَّ الجهات الطبيَّة تعكف على بحث بيانات الدِّراسة لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب تعديل الممارسات الطبيَّة الحاليَّة.