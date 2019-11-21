خبراء: الكمثرى تعالج مشكلات الهضم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشاد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك (aid) بالفوائد الصحية الجمة لثمار الكمثرى.



وأوضح المركز الألماني أن الكمثرى غنية بالبكتين والألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، والتي تحفز حركة المعدة وإفراز الكوليسترول في الدم، كما أنها تتمتع بمفعول مدر للبول ومكون للعظام.

Advertisements

ونظراً لسهولة هضم الكمثرى، فإنها تسهم في علاج مشاكل الهضم ويتناسب تناولها في فترة النقاهة، ولكن قد يتسبب محتواها من السوربيتول، كحول السكر، في الإصابة بالإسهال لدى بعض الأشخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمار الكمثرى على طليعة فيتامين "أ" وفيتامينات "ب1" و"ب2" و"ب3"، والمعروفة أيضاً باسم الثيامين والريبوفلافين والنياسين، والتي تعد مهمة لعملية أيض الكربوهيدرات والدهون وتكوين هرمون السيروتونين أو ما يسمى بـ "هرمون السعادة".

ومن ناحية أخرى، أشار المركز الألماني إلى أنه من الأفضل تناول الكمثرى دون تقشير؛ حيث تكمن معظم العناصر الغذائية القيمة تحت القشرة.

وجدير بالذكر أن أنواع الكمثرى تصل إلى 2500 نوع تقريباً ولكن يتوفر 10 أنواع فقط في المتاجر.