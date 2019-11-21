أشياء مدهشة تحدث لصحتكم عندما تأكلون بأصابعكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الأكل بتهذيب بواسطة أدوات المائدة ليست دائماً الطريقة الأسلم والأفضل لتناول الطعام. الأكل باليدين مع لعق الأصابع صحي أكثر في الواقع ويساعد على الوقاية من بعض الأمراض.



الوقاية من السكري النوع الثاني

الناس الذين يأكلون بسرعة معرضون أكثر للإصابة بالسكري النوع الثاني. عندما نستخدم أدوات المائدة، نميل للأكل بسرعة أكبر مما عندما نأكل بأصابعنا.

يمكن للشوكة أن تلتقط 5 إلى 6 قطع مما نأكل، بينما لن نستطيع أن نتجاوز القطعتين ولا أن نأكل بسرعة عندما نستعمل يدينا. هذا يساعد على الأكل الصحي وعلى الوقاية من السكري النوع الثاني.

تحسين الهضم

نحن نغسل يدينا لنتخلص من البكتيريا والميكروبات المؤذية، لكن بعض البكتيريا المفيدة تبقى على اليدين. عندما نأكل بالأصابع، نتناول هذه البكتيريا المفيدة مع الطعام وهي مهمة جداً لمحاربة الميكروبات في الجسم.

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خلال هذا الوقت، يستقبل الدماغ المعلومات من الأعصاب عن نوع الغذاء الذي ابتلعناه. وهو يحضر الجهاز الهضمي لتحسين الهضم حسب المعلومات عن الغذاء إذا كان ساخناً أو بارداً، جامداً أو طرياً،

منع الإفراط في تناول الطعام

الأشخاص الذين يأكلون بيديهم هم أنحف، لأنهم لا يأكلون كثيراًً. مشكلة الإفراط في تناول الطعام يمكن حلها بكل بساطة عند الأولاد إذا سمح لهم أهلهم أن يأكلوا بأيديهم.

الوسيلة الأضمن للحفاظ على الرشاقة

الأشخاص الذين يأكلون وهم يفعلون شيئاً آخر في نفس الوقت، يأكلون أكثر من هؤلاء الذين يأخذون وقتهم في الأكل بالشكل الصحيح.

عندما تأكلون باليدين، لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً آخر. أنتم تركزون فقط على الوجبة، وهذا يسمح لكم بملاحظة كم أكلتم ومتى يجب أن تتوقفوا.