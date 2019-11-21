كيف تودّعي الدهون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر التونا مكوناً رئيساً في الـ"رجيم" الصحي المتبع لخسارة الوزن. تحوي مجموعة من الفيتامينات والبروتينات، وتقلّ سعراتها الحرارية، كما يسهل تناولها في "الساندويش" أو في طبق السلطة.



اختصاصية التغذية كريستال بدروسيان تطلعك على فوائد التونا في الــ"رجيم"، مشددة على أهمية التنويع بتناول الأسماك لما لها من منافع غذائية.

تعتبر التونا المعلبة مع الماء صنفاً من صنوف اللحوم الخفيفة، إذ يحوي 90 جراماً منها 105 سعرات حرارية و21 جراماً من "البروتين"، في مقابل 165 إلى 225 سعرة حرارية للكمية نفسها من اللحم أو الدجاج. تمنحنا التونا النسبة عينها من "البروتين" الذي تمنحنا إياه اللحوم الأخرى، ولكن بسعرات حرارية أقل.

بالمقابل، تحوي التونا المعلبة مع الزيت سعرات حرارية ودهوناً أكثر. لذلك، يفضل اختيار التونا المعلبة مع الماء، والتحكم بالكمية المتناولة منها، علماً أن 360 جراماً من التونا تزخر بــ420 سعرة حرارية، عدا الإضافات عليها، من زيت أو مايونيز (ان ملعقة كبيرة من "المايونيز" تحوي 100 سعرة حرارية).

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يمنحنا "البروتين" شعوراً بالشبع، وعدداً أقل من السعرات الحرارية عموماً، وكانت أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون 30% من غذائهم من "البروتين" استهلكوا 440 سعرة أقل بالنهار، وخسروا 5 كيلوجرامات خلال 12 أسبوعاً، مقارنة بالذين تناولوا 15% من البروتين في غذائهم.

من جهة ثانية، ينصح دائماً بتقسيم الطبق وقف الآتي:

- ربع الطبق من "البروتين".

- ربع الطبق من الحبوب الكاملة.

- نصف الطبق من الفاكهة والخضر.

*ملاحظة: لا بد من المواظبة على ممارسة التمرينات الرياضية من 150 إلى 300 دقيقة بالأسبوع. ويفضل تناول التونا بعد الفراغ من الرياضة، لاستعادة كم العضل المفقود أثناء التمرينات.