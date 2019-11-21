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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: فاكهة شتوية تحميك من البدانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توصل علماء كنديون إلى احتواء اليوسفي على مادة الـ"نوبيليتين"، والتي تحمي من البدانة، ومرض تصلب الشرايين.
وأجرى الباحثون من جامعة أونتاريو الغربية في كندا، بعض التجارب على مجموعتين من الفئران، قُدم لكل منها طعامًا غير صحي يعتمد على الدهون والسكريات، مع إعطاء إحدى المجموعتين مادة النوبيليتين المستخلصة من ثمار اليوسفي.
وكانت نتائج تلك التجربة هي إصابة المجموعة الأولى التي لم تتلق تلك المادة ضمن نظامها الغذائي بالبدانة وخلل في التمثيل الغذائي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الكوليستيرول والدهون الثلاثية في الدم، وكذلك ترسب كميات كبيرة من الدهون على الكبد.
وفي الوقت ذاته.. حالت مادة النوبيليتين دون إصابة المجموعة الثانية بتلك الأعراض، حيث عملت على تحفيز حرق الدهون الزائدة.
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