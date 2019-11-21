شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تعالج تورم القدمين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ورم القدمين قد يصيب أيّ جزء من الساق، سواء الكاحلين أو مشط الرجل أو الفخذين، وينتج ذلك عن احتباس لسوائل الجسم أو التهاب الأنسجة والمفاصل، وأسباب أخرى كثيرة.



وأحياناً يستدعي التدخل الطبيّ إذا حدث بصفة متكررة أو في كلا القدمين، أما إذا كان بسبب ضغط ومجهود بدني مثل المشي أو الوقوف، فيمكن حل المشكلة ببساطة دون اللجوء إلى طبيب.

وكي تتعرف على العلاج المناسب لتورم القدمين لابد من معرفة أكثر الأسباب شيوعاً ومنها:

- المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لمدة كبيرة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ارتداء حذاء ضيق.

- تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم.

- اعتلال عضلة القلب.

- الفشل الكلوي.

- القصور الوريدي.

- تورم الغشاء المحيط بالقلب.

- أدوية السكر والاكتئاب.

- تجلط الدم.

- التواء الكاحل أو تمزق الأربطة.

- تضخم الأوعية الليمفاوية.

- السمنة المفرطة.

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- الأملاح الزائدة.

- دوالي الساقين.

ويوضح الدكتور أمير ناصف، أخصائي أمراض الأوعية الدموية، أنّ أعراض تورم القدمين تكون عبارة عن ورم ملحوظ في القدم، يصاحبه انتفاخ في الجلد مع تغيير لونه، والشعور بألم شديد في الساق، مع احتمالية التهاب القدم مصحوباً بألم شديد في الصدر، وكذلك الإحساس بدوخة شديدة قد تتسبب في الإغماء.

وفي نفس السياق يؤكد الدكتور علي زيدان، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، أنّ أهم الأشياء معرفة ما إذا كان التورم في قدم واحدة أم في الاثنتين معاً، وكذلك مستوى التورم وحجمه.. وهنا يوجد نوعان من الأسباب:

الأولى أسباب عامة:

وهي أمراض القلب والرئتين أو الكبد والكُلى.

والثانية أسباب خاصة:

تتمثل في الالتهاب أو الخشونة أو الروماتيزم أو أورام في الحوض تضغط على الأوردة.

وتابع زيدان: "تكمن خطورة التورم في أنه قد يكون عَرضاً يعكس المرض المسبب، وتكون هناك احتمالية لوجود جلطة، وإذا لم يتم علاجها تصل إلى الرئة وتسبب الوفاة، لافتاً إلى أنه ليس هناك ورم طبيعي، بل يكون ورماً مؤقتاً، قد يذهب خلال ساعات، ويكون ناتجاً عن المشي أو ضيق الأحذية الرياضية، ولكن إذا كان الورم كبيراً ومستمراً واختلف شكل القدم عن الطبيعي ولا يستطيع المريض ارتداء الجوارب، لابد من استشارة الطبيب فوراً.

واستطرد زيدان: "ما زالت الأبحاث مستمرة لاكتشاف وعلاج ورم القدمين، مثل أشعة الدوبلكس التي تكتشف جلطة القدمين، أو أشعة الرنين المغناطيسي على الحوض التي تساعد على تشخيص أيّ أورام أو تضخم يضغط على الأوردة فيتسبب في التورم".

العلاج بالطرق الطبيعية:

هناك عدة طرق طبيعية يمكن عن طريقها التخلص من ورم القدمين إذا كان بسيطاً غير متكرر ولا يحتاج إلى مراجعة الطبيب ومنها:

ـ التدليك:

يعتبر التدليك واحداً من أكثر الأشياء راحة للجسم، ويمكن تدليك القدم المتورمة لمدة 10 دقائق مرتين يومياً، مع إضافة الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون.

ـ الماء والملح:

تستطيع التخلص من الالتهابات والتورم بقدمك عند وضعها في وعاء به ماء دافئ مخلوطاً بالملح لمدة نصف الساعة ليلاً مما يبعث على الاسترخاء وإزالة الالتهابات.

ـ البقدونس والكرفس:

يمكن تناولهما بعد غليهما، حيث يعتبران من مدرات البول التي تُخلص الجسم من الأملاح والسموم الضارة.