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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح سهلة لمكافحة ترهّل الصدر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يساور القلق الكثير من النساء خوفاً من ترهل البشرة، بخاصة منطقة الصدر بما تعنيه من جزء مهم من أنوثتها.
لذلك ان القيام بهذه النصائح والتمارين قد يساعد على مكافحة هذا الترهل :
الوزن الثابت: حافظي على وزن مستقر من أجل المحافظة على ثبات الثديين.
شرب الماء: عدم شرب المياه بشكل كاف يؤدي إلى ظهور التجاعيد باكراً، تجنبي ذلك بشرب ليتر من الماء على الأقل في فترة الصباح.
تمارين الثديين: للمحافظة على قوتها على رغم عدم وجود العضلات في هذه المنطقة من الجسم.
الرمان: تناولي الرمان الذي يحافظ على بشرة سليمة.
الألوي فيرا :(Aloe Vera) دلّكي ثدييك بالألوي فيرا واتركيه على بشرتك لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بشرتك. كرّري العملية أربع الى خمس مرات على الاقل أسبوعياً.
النظام الصحّي: تناولي الاطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات وتجنبي الأطعمة المقلية والتدخين بشكل خاص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.