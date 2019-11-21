نصائح سهلة لمكافحة ترهّل الصدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يساور القلق الكثير من النساء خوفاً من ترهل البشرة، بخاصة منطقة الصدر بما تعنيه من جزء مهم من أنوثتها.



لذلك ان القيام بهذه النصائح والتمارين قد يساعد على مكافحة هذا الترهل :

الوزن الثابت: حافظي على وزن مستقر من أجل المحافظة على ثبات الثديين.

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شرب الماء: عدم شرب المياه بشكل كاف يؤدي إلى ظهور التجاعيد باكراً، تجنبي ذلك بشرب ليتر من الماء على الأقل في فترة الصباح.

تمارين الثديين: للمحافظة على قوتها على رغم عدم وجود العضلات في هذه المنطقة من الجسم.

الرمان: تناولي الرمان الذي يحافظ على بشرة سليمة.

الألوي فيرا :(Aloe Vera) دلّكي ثدييك بالألوي فيرا واتركيه على بشرتك لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بشرتك. كرّري العملية أربع الى خمس مرات على الاقل أسبوعياً.

النظام الصحّي: تناولي الاطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات وتجنبي الأطعمة المقلية والتدخين بشكل خاص.