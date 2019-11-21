هل الخوخ المجفف يكافح سرطان القولون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أوضح باحثون من جامعتي بوسطن وكاليفورنيا افي الولايات المتحدة ، أنّ تناول نظام غذائي غني بالخوخ المجفف يخفف خطر الإصابة بـسرطان القولون.

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وأوضحوا خلال مؤتمر عن البيولوجيا التجريبية في بوسطن، أن السبب يعود إلى إفراز هذا النوع بكتيريا مضادة للاكسدة في القولون.

وكان الباحثون هؤلاء أجروا تجارب على مجموعة فئران عاشت مدة على نظام غذائي غني بفاكهة الخوخ المجفف. وتبيّن أنّ هذه الفاكهة تعزز تشكل البكتيريا المفيدة للقولون، مما يحميه من السرطان.