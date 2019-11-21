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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو حل مشكلة ظهور الرؤوس السوداء على البشرة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تواجه العديد من الفتيات مشكلة ظهور الرؤوس السوداء على البشرة .
حيث تنتشر هذه الرؤوس بشكل كبير في عدة مناطق منها الوجه والانف ،ويعيتر الشباب هم الفئة الاكثر عرضة لظهور هذه الرؤوس السوداء .
وللتخلص منها تم تحضير وصفة تساعد على اخفاؤها وهي :
المكونات :
ملعقة من العسل + ملعقة من زيت جوز الهند
الطريقة :
1. اخلطي المكونات جيداً وضعيهم على منطقة الرؤوس السوداء مع التدليك من دقيقة إلى دقيقتين.
2. ضعي على وجهك منشفة ساخنة واتركيها حتى تبرد.
3. كرري ذلك يوميّاً لتجدي اختفاء الرؤوس السوداء بالتدريج، فزيت جوز الهند يساعد على إحياء خلايا البشرة، أما التدليك اللطيف لبشرتك فيساعد على تنشيط الدورة الدموية.
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