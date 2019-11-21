تعرف على فوائد الخيار في التنظيف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات الضرورية للجسم، إلا أن استعماله لا يقتصر على الناحية الغذائية، بل يحمل فوائد منزلية تساعد في عملية التنظيف.



ووتتمثل هذه الفوائد بـ:

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1. يليّن مفاصل الأبواب: فبمجرد دعك مفاصل الأبواب بشريحة من الخيار، سيمكنك التخلص من صريرها المزعج!

2. يلمع خامات الجلد: فكل ما عليك فعله هو مسح أي قطعة من الجلد، لا سيما الأحذية والحقائب بشريحة من الخيار، لتنظيفها واستعادة لمعانها.

3. يمحي خربشات الأطفال عن الجدران: ادعك رسومات طفلك الملونة على الجدران بقشرة الخيار الخارجية، كرّر العملية مرات عدة، للتأكد من اختفاء الخربشات كلياً.

4. يزيل الصدأ عن الصنابير: ففرك صنابير الماء بقطع الخيار، يزيل الصدأ عنها ويعيد لمعانها.