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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبّ البرتقال للقضاء على البقع الداكنة في الوجه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
هل فكرت يوماً في استعمال الأقنعة المنزلية الصنع لتنقية البشرة والتخفيف من مظهر البقع الداكنة فيها؟ فلبّ البرتقال مثلاً يساعد على تفتيح لون البشرة.
اهرسي برتقالة كاملة ثم ابسطيها على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة جيداً بالماء. أو اخلطي كميات متساوية من الحليب والعسل وعصير الليمون وزيت اللوز، واتركي هذا الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة. من شأن الحمض اللبني في الحليب أن يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها.
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