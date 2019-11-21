إقبال جيد في اليوم الثاني من انتخابات استشاري الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المقر الانتخابي في نادي الشطرنج في الشارقة صباح الخميس لتفقد سير عملية الاقتراع، واستمع لشرح من المستشار منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن مجريات عملية التصويت في يومها الثاني.

وشهد اليوم الثاني للتصويت في انتخابات استشاري الشارقة إقبالاً جيداً منذ فتحت المقار في مختلف أنحاء الإمارة أبوابها في الصباح الباكر.

وواصل المركز الانتخابي بالحمرية ومقره بلدية الحمرية استقبال الناخبين، في اليوم الثاني من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل الرجال على عكس اليوم الأول الذي شهد إقبالاً من النساء على التصويت رغم سوء الأحوال الجوية.

بدأ المركز في استقبال الناخبين من المسجلين في الهيئة الانتخابية، منذ الثامنة صباحاً، وسط إجراءات دقيقة ومحددة من قبل فريق العمل داخل المركز والذي يترأسه مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، الذي أكد لـ«الخليج» أن عملية التصويت تسير في أجواء من الانضباط واليسر، ما يزيد من الإحساس بالسرور من قبل الناخبين، مع تحسن أحوال الطقس.

وأوضح الشامسي أن اليوم الأول من التصويت، أمس، لم يشهد تسجيل أي ملاحظات أو سلبيات سواء من الناخبين أو المرشحين، وقد تكثف حضور الناخبين في الفترة المسائية بعد استقرار الطقس وشهد حضور عدد من الأسر مصطحبين الأطفال قبيل إغلاق مركز التصويت بنصف ساعة.

وكشف رئيس مركز الحمرية أن المستهدف خلال اليوم الثاني وباقي أيام الانتخابات الوصول لمعدل دقيقة ونصف لإتمام عملية التصويت منذ دخول المركز وحتى الخروج منه.

وشهد المركز الانتخابي للدائرة الانتخابية مدينة الذيد في جامعة الشارقة فرع مدينة الذيد، إقبالاً كبيراً، خاصةً من قبل كبار السن والشباب، منذ الصباح الباكر، في اليوم الثاني للتصويت.

وقال سالم علي بن رشيد نائب رئيس اللجنة الانتخابية لدائرة البطائح إن عملية التصويت في اليوم الثاني تسير بسهولة ويسر لكل الناخبين وفق عملية تنظيمية دقيقة قامت بها اللجنة الانتخابية في البطائح، مبيناً أن غالبية الناخبين أنهوا عملية الإدلاء بأصواتهم في دقيقتين.

وتوقع المستشار سلطان بن بطي أمين عام المجلس التنفيذي عضو اللجنة العليا لانتخابات استشاري الشارقة تزايد إقبال الناخبين خلال اليومين المقبلين ويوجه الناخبين لاختيار الأجدر من المتخصصين في التشريعات والاقتصاد والاستثمار لأهمية وجود أعضاء ذوي خبرات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين ستتم بسرعة ويسر وسهوله.