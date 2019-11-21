صندوق النقد: التوترات التجارية يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوتر التجاري الحالي على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن هذا التوتر يمكن أن يقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال العام المقبل.

وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي الخميس في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كيشيانج ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة "تباطؤ متزامن".

وأضافت جورجيفا أن 90% من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت 75% من اقتصادات العالم تسجل نمواً منذ عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين توجد عوامل عديدة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حالياً، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبر من العوامل الرئيسية للتباطؤ.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.1 % قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 6% خلال العام المقبل.

يذكر أن الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل معدل نمو قدره 6% خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له خلال نحو ثلاثة عقود، على خلفية ضغوط تزايد الديون والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.