رصيد طلبيات «الإمارات» يرتفع إلى 80 طائرة بـ 91 ملياراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود و(وام)

بلغت قيمة الصفقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة خلال الأيام الأربعة الأولى من معرض دبي للطيران 2019 نحو 215.2 مليار درهم، وذلك بعد أن أبرمت «طيران الإمارات» صفقتين رئيسيتين، إحداهما مع «إيرباص» والأخرى مع «بوينج»، فيما أبرمت «العربية للطيران» صفقة ضخمة مع «إيرباص». وبلغت قيمة الصفقات والعقود العسكرية المعلنة فقط خلال اليوم الرابع نحو 37.7 مليار درهم، بعد أن شهد المعرض توقيع اتفاقية بين «طيران الإمارات» وشركة بوينج لشراء 30 طائرة 787 دريملاينر بقيمة 32.3 مليار درهم بما يعادل 8.8 مليار دولار.

وكانت الصفقات الرئيسية من نصيب طيران الإمارات خلال الأيام الأربعة بنحو 91 مليار درهم، تضم 50 طائرة A350، و30 طائرة 787 دريملاينر، ثم العربية للطيران التي وقعت صفقة بقيمة 51.4 مليار درهم لشراء 120 طائرة إيرباص.

وأعلن اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران2019، عن إبرام 15 صفقة في اليوم الثالث للمعرض بقيمة تفوق 3 مليارات درهم.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أمس، أنه بذلك يكون مجموع قيمة العقود التي أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرض دبي الدولي للطيران 17.8 مليار درهم؛ حيث بلغت قيمة العقود في اليوم الأول ما يقارب 8 مليارات درهم، أما اليوم الثاني فكانت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم، واليوم الثالث 3 مليارات درهم، وذلك فيما يخص العقود الخاصة بالقوات المسلحة.

وتفصيلاً قال الهاشمي إنه تم التعاقد MBDA FRANCE لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 بقيمة 1.2 مليار، كما تم التعاقد مع شركة (GAL)، لتطوير أنظمة إلكترونية لصالح القوات المسلحة بقيمة 241.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة (Ahmed almazroei metal industries)، لتوفير الإسناد الفني وقطع الغيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 8 ملايين درهم ومع شركة هاريس، لشراء أجهزة إشارية واتصالات 49.7 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة ( abu dhabi quality and conformity council) لتقديم خدمات المعايرة والتدريب والاستشارات بقيمة 20 مليون درهم.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة Northrop Grumman intenational، لتوفير خبراء فنيين للمعاونة الفنية لنظام السيطرة بقيمة 32.9 مليون درهم، كما جرى التعاقد مع شركة أداسي، لشراء طائرات مسيّرة وتقديم خدمات المساندة الفنية بقيمة 129.7 مليون ، كما تم التعاقد مع شركة لوكيد مارتن، لشراء مشبهات لطائرة f-61 بقيمة 533.3 مليون درهم، والتعاقد مع (mag ds corp) لشراء وتعديل طائرات (Cessna) بقيمة 220.3 مليون ، والتعاقد كذلك مع ( ADVANCE NAVIGATION7 POSITIONING CORPORATION)، لشراء أجهزة هبوط آلي (TTLS) بقيمة 36.6 مليون درهم.

وتم كذلك التعاقد مع (HELLINEC)، لتدريب فنيين ب 19.7 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة أنترناشيونال جولدن جروب لتقديم مساندة فنية للأهداف الأرضية المتحركة بقيمة 13.6 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع (KBP)، لتوفير قطع غيار نظام الدفاع الجوي البانزر بقيمة 13.6 مليون درهم.

وقال إنه تم التعاقد مع (HANWAHA CORPORATION) لشراء ذخائر مختلفة بقيمة 220.3 مليون، ومع (LEONARDA)، لشراء طائرات (AW139) بقيمة 155.5 مليون، والتعاقد مع شركة (GLOBAL INDUSTRIAL& DEFENCE SOLUTIONS)، لشراء أنظمة الذخائر (فيوزات) بقيمة 33.5 مليون درهم.



شراء 24 طائرة «B 250» بملياري درهم



أعلنت القوات المسلحة نيتها شراء 24 طائرة من طراز B 250 وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كالدس CADUS الإماراتية بمبلغ 2.2 مليار درهم، شاملاً قطع الغيار والإسناد الفني.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض أن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة. (وام)