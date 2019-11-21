شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: قتيلان و38 مصابا فى احتجاجات ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية وطبية، إن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون فى ساعة مبكرة اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين فى بغداد.

وذكرت المصادر أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة فى الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.