شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سعودى ينقذ 3 أشخاص عالقين وسط السيول بوادى نيرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسائق "ونش" نجح فى إنقاذ 3 أشخاص من مصير مجهول بعد أن غمر سيل جارف سيارتهم، وتمكن من انتشالهم من وسط السيل بوادى نيرا إلى خارج المياه.
ويظهر الفيديو 3 أشخاص عالقين فوق سقف سيارة وسط سيل جارف، فيما تجمع آخرون عند ضفة السيل عاجزين عن إنقاذهم وتمكن سائق "ونش" من إنقاذهم وانتشالهم سالمين من وسط السيل.
وأفاد الناطق الإعلامى للدفاع المدنى السعودى، العقيد جمعان دايس، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن احتجاز 3 مواطنين فى وادى نيرا، واتضح بمباشرة الحالة أن مواطنين أسهموا فى إنقاذ العالقين من السيل، وذلك على خلفية السيول التى شهدتها منطقة الباحة منذ صباح أمس الأربعاء.
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