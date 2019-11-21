الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس من منزله

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، محافظ القدس، عدنان غيث، من منزله، في بلدة سلوان في المدينة.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت منزل غيث واعتقلته.
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات، في الأشهر الأخيرة.
ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيانا، بشأن أسباب اعتقال غيث.
وجاء الاعتقال بعد قيام الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بإغلاق مؤسستين في مدينة القدس، بداعي ارتباطهما بالسلطة الفلسطينية.
كما سبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أكثر من مرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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