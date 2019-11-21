تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك" في عين العرب السورية

أنقرة/ محمد علي طورون طاي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 7 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في ريف مدينة عين العرب شمالي سوريا، إثر مهاجمتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي في موقع تويتر.
وأوضحت الوزارة أن 7 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" نفذوا هجومًا على القوات التركية في منطقة عملية نبع السلام.
وأشارت أن القوات التركية رصدت الإرهابيين المذكورين في ريف مدينة عين العرب، شمال سوريا.
وأضافت أن طائرات مسيرة مسلحة نفذت عملية ضد الإرهابيين السبعة، تمكنت عبرها من تحييدهم.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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