الإطاحة برجل وامرأة يروجان المخدرات وضبط 30 طلقة بمنزلهما

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة برجل وامرأة يمارسان ترويج المخدرات، وألقت القبض عليهما داخل منزل في حي الفيصلية بالرياض، وعثرت داخل المنزل على كمية من المخدرات و30 طلقة نارية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني عبر حساب “مناصر العسكر” على “سناب شات”، كمية المخدرات المتنوعة التي ضبطت داخل المنزل، بجانب مجموعة من الطلقات النارية والممنوعات الأخرى.

ويظهر المقطع الكميات الكبيرة التي ضبطت داخل المنزل، ويعمل رجال الشرطة ومكافحة المخدرات بجمعها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.