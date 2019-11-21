النيابة العامة: يُحظر السماح للآخرين باستخدام حسابك المصرفي

صحيفة الخليج الالكترونية جددت النيابة العامة تحذيرها من السماح للآخرين باستخدام الحسابات المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات غير معروفة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، “إنه يُحظر السماح للآخرين باستخدام حسابك المصرفي لغرض التحويل إلى حسابات مصرفية غير معروفة”.

وأضافت أنه “توجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قيام سبب مشروع لهذه الحوالة تحت طائلة المسؤولية الشخصية تجاه عميل الحساب البنكي”. انشر الخبر :

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