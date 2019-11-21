ترقية المقاطي للثانية عشر بجهاز أمن الدولة

الخليج - خالد الهديبي صدرت الموافقة بترقية الأستاذ فايح بن عامر المقاطي للمرتبة الثانية عشر في جهاز أمن الدولة الجدير بالذكر أن “المقاطي” يعد من الكفاءات الإدارية والقيادية بجهاز امن الدولة .

وقد تلقي “المقاطي” التهاني والتبريكات بهذه المناسبه من الأهل والأصدقاء والزملاء متمنين له دوام التوفيق والتميز . انشر الخبر :

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