هذا ما يقوله طول أصبع قدمك عنك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

معظمنا له أصابع قدم تنحدر قليلاً في الارتفاع من إصبع القدم الكبير إلى الصغير، ومع ذلك، فهناك أشكال أخرى أيضاً.



1- أصابع القدم منحدرة

إذا انحدرت أصابع قدميك في الارتفاع من اليمين إلى اليسار، فأنتِ شخص متوازن. تحبين لقاء أشخاص جدد والكلام معهم. قد يدخلك طبعك الودود في مواقف مزعجة من وقت إلى آخر، ولكنك سعيدة لمعرفة أنك منفتحة العقل.

Advertisements

2- الإصبع الثاني أطول من الإصبع الكبير

إذا كان إصبع قدمك الثاني أكبر من إصبع قدمك الكبير، فأنت مبدعة. تريدين دائماً تعلم أشياء جديدة ومعرفة كيفية القيام بها بنفسك. استعدادك لتقبل أي شيء جديد يمكن أن يكون مرهقاً ومربكاً في بعض الأحيان، ولكن يمكنك دائماً ايجاد وسيلة تأقلم عندما يحدث هذا.

3- أصابع قدم متساوية الطول

إذا كانت أصابع قدميك كلها نفس الطول، فأنتِ شخص مخلص. يعرف الآخرون أنه بإمكانهم الاعتماد عليك بتواجدك ولكونك عقلانية، طبيعتك الحذرة قد تعيقك في بعض الأحيان، ولكن يمكن أن تدفعي لتجربة شيء خارج منطقة راحتك من قبل شخص تثقين به.