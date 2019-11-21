تعرف على القيمة الغذائية للتمر وفوائده للجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ثمار النخيل غنية بالفوائد، وهي قليلة الدهون، وبلا كولسترول. هناك أصناف عديدة من التمور، وهي متساوية نسبياً من حيث القيمة الغذائية. يعتبر التمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالفوائد. إليك القيمة الغذائية للتمر:



الكربوهيدرات. يحتوي كوب التمر المفروم على 110 غراماً من الكربوهيدرات توصي التوصيات الغذائية بأن يكون 65 بالمائة من مدخلات الجسم من السعرات الحرارية عن طريق الكربوهيدرات، ويعتبر المعدل المثالي لمدخلات الجسم 2000 – 2500 سعرة حرارية في اليوم. وتفيد التوصيات بأن معدل 225 – 325 غراماً من الكربوهيدرات اليومي يقع ضمن النطاق الصحي.

البوتاسيوم. إذا كنت تحتاج إلى زيادة مدخلات جسمك من البوتاسيوم لتحسين أداء العضلات، ومنها عضلة القلب، تناول التمر. يمتاز التمر بتوازن خصائصه القاعدية والحامضية. يحتوي كوب التمر المفروم على 964 ملغ من البوتاسيوم، أي ما يعادل 20.5 بالمائة من احتياجات الشخص البالغ من هذا المعدن.

Advertisements

المغنيسيوم. يشترك المغنيسيوم في وظيفة مراقبة مستويات السكر في الدم. يحتاج الإنسان في سن بين 19 و30 عاماً حوالي 400 ملغ من المغنيسيوم يومياً، ويحتاج الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 31 عاماً إلى أكثر من ذلك بـ 20 ملغ. كذلك تزداد احتياجات الحامل من المغنيسيوم. يوفر الكوب المفروم من التمر 63 ملغ من المغنيسيوم.

الألياف. التمر مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تحسن الهضم والإخراج وتعالج الإمساك. يحتوي كوب التمر المفروم على 11.8 غراماً من الألياف.

يحتاج الرجل 38 غراماً من الألياف يومياً حتى سن الـ 50، تنخفض إلى 30 غراماً بعد الـ 51. وتحتاج المرأة إلى 25 غراماً من الألياف كل يوم، والحامل إلى 28 غراماً.

فيتامين ب6. يمتاز التمر بمحتواه من فيتامين ب6، يوفر كوب التمر المفروم 0.24 ملغ من الفيتامين، أو حوالي 14 بالمائة من الاحتياجات اليومية منه.

السكر. التمر غني بالسكر الطبيعي الذي يمثل النسبة الأكبر منه (63 غراماً من السكر في كل 100 غرام من التمر). يحتوي كوب التمر على 39 ملغ من الفركتوز الذي يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك تنبغي مراقبة مدخلات الجسم من التمر على الرغم من فوائده الصحية الأخرى.