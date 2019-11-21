استدعت النيابة العامة السودانية، اليوم الأربعاء، أبرز سياسي إسلامي في السودان للتحقيق بشأن صعود الزعيم السابق عمر البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989.
قال الأمين السياسي لحزب «المؤتمر الشعبي» إدريس سليمان، لـ«رويترز»، «جاءت قوة حكومية ظهر اليوم لمنزل الأمين العام للحزب على الحاج وأبلغته باستدعائه من النيابة العامة».
وندد سليمان بالخطوة وقال إن «علي الحاج قيادة سياسية وليس عسكريا ليتم اتهامه في انقلاب 1989 وهو كان خارج البلاد عند وقوع ذلك الانقلاب».
هذا ويمثل التحقيق مع الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي على الحاج، خطوة مهمة ضد الشبكات السياسية الإسلامية التي كانت تدعم البشير، الذي أُطيح به في أبريل.
وأسس الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، الذي كان أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في السودان، حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي بعد خلاف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق بقيادة البشير. وأصبح الحزب فيما بعد حليفا لحزب «المؤتمر الوطني».
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة السودانية تستدعي أبرز سياسي على علاقة بالبشير وانقلاب 1989 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.