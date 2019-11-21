ثلاث دول عربية تفوز بعضوية "التنفيذي" في اليونيسكو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty التصويت جرى في باريس

وجاء هذا الإعلان بعد الكشف عن نتائج التصويت الذي جرى في المؤتمر العام الأربعين لمنظمة اليونيسكو، في العاصمة الفرنسية باريس، لتصبح المرة الرابعة التي تفوز بها دولة الإمارات بعضوية أحد الأجهزة الرئيسية الثلاث لمنظمة اليونيسكو.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، إن التصويت لصالح الدولة يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الإمارات في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية.

وأكدت الكعبي، أن الإمارات تمتلك خارطة طريق واضحة وطموحة ستعمل على تحقيقها، عبر تعزيز قنوات التواصل مع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونيسكو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي عام 2018، تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة كبار المانحين لمنظمة اليونيسكو وهي حاليا عضو في ست لجان تابعة لليونسكو، كما تمتلك مواقع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي.

Advertisements

ويتكون المجلس التنفيذي لليونيسكو من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة، والذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واسترتيجيتها.

من ناحيته، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس الوفد السعودي، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، إن بلاده مستمرة في دعم جهود اليونسكو الرامية إلى إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة.

أخبار ذات صلة

كذلك شاركت تونس في أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بوفد يتقدمه وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وسفير تونس الدائم لدى اليونسكو، غازي الغرايري.