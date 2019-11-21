العراق.. المتظاهرون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تظاهرات حاشدة يشهدها العراق

وواصل المتظاهرون العراقيون، الأربعاء، قطع كافة الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية، في قضاء الزبير، غربي مدينة البصرة، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد رغم موارده النفطية الهائلة.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المتظاهرين منعوا الموظفين من الوصول إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70 في المئة من نفط العراق.

وفي غضون ذلك، استمرت عمليات الكر والفر والسيطرة على الجسور والساحات وفقدانها بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في العديد من مناطق العراق.

واستعادت قوات مكافحة الشغب العراقية السيطرة، الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون ضد الفساد والنخبة الحاكمة.

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وجاء ذلك بعد أن شنت هذه القوات حملة مباغته مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.

وطالب ناشطون عراقيون السلطات الحكومية بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي.

كما وجه الناشطون نداء للسلطة القضائية والمنظمات المدنية والحقوقية بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة احترام الدستور العراقي، الذي كفل للشعب حرية التعبير والتظاهر.