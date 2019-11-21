دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تحل مشاكل خطيرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد

قامت شركة آبل الأمريكية بطرح تحديث جديد لنظام تشغيل آي أو إس 13، والذي تحل من خلاله عدة مشاكل خطيرة ظهرت في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن أبرز هذه المشاكل التي حلها التحديث الجديد متعلقة بتطبيق البريد الإلكتروني الموجود على هذه الهواتف والأجهزة اللوحية.

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وقالت التقارير أن هذه المشكلة كانت متمثلة في تعطل خاصية البحث عن الملفات أو الوسائط المتعددة بداخل تطبيق البريد الإلكتروني على هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

كما أن تطبيق البريد الإلكتروني كانت به مشاكل أخرى متعلقة بعدم عرض الصور والمرفقات والروابط عند عرض تفاصيل الرسائل، وهو ما اهتم التحديث الجديد بمعالجته.

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وأشارت التقارير إلى أن آبل قامت أيضاً لحل مشكلة مرتبطة بعدم تمكن البريد الإلكتروني من تضمين محتوى الرسالة الأصلية والاقتباس منها، وذلك عند الرد أكثر من مرة على نفس الرسالة.

وبالإضافة إلى هذا، فإن تحديث آي أو إس 13 الجديد قام كذلك بحل مشكلة أخرى هي استمرار عمل التطبيقات في الخلفية، والتي كانت تتسبب في استهلاك البطارية والبيانات الخاصة بهواتف آيفون وأجهزة آيباد بشكل أكبر.المزيد:

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