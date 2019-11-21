الدفاع التونسية: إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس شرقى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا، معظمهم من أفريقيا، قبالة (صفاقس) فى شرق تونس، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الخميس/ - أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوبا وأنهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن الموقوفين هم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس.

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