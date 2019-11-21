خبراء: للفراولة خصائص مقوية ومجدّدة للنشاط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 فاكهة الفراولة غنية بالأملاح المعدنية حيث تحتوي على الكالسيوم والحديد والفسفور، وتحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح، وعلى سكر الفواكه ( الفركتوز ) ، كما تحتوي على كميات عالية من فيتامينات ( أ A , ب B, سيC).

وتمتلك الفراولة خصائص مقوية ومجدّدة للنشاط، وتفيد المصابين بالتدرن الرئوي و التهابات المفاصل وهي مدرة للبول، وتفيد في علاج الإصابة بالنقرس.

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