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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق فعّالة لتقوية ذاكرة الطفل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نمو الذاكرة جزء من المهارات الذهنية التي يحتاجها الطفل للتعلم، وحسن الإدراك، وبناء الشخصية. هناك عدة طرق تساعد على النمو السليم للجهاز العصبي وتطور دماغ الطفل، إليك أهمها:
التغذية. يلعب النظام الغذائي دوراً في تعزيز ذاكرة الطفل. هناك أطعمة معينة تسهم في تنمية أداء الدماغ، مثل الفواكه المجففة، والمكسرات كالجوز واللوز، والخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والملوخية، ومنتجات الحليب والألبان، والأطعمة الغنية بالسكريات الطبيعية مثل العسل، والمأكولات البحرية.
قصص ما قبل النوم. لا تساعد قصص ما قبل النوم طفلك على النعاس فقط، إنها تحسن ذاكرته أيضاً. القراءة للطفل في عمر مبكر تساعده على تطوير مهاراته المعرفية، وتنمية مهاراته اللغوية، وزيادة فضول الطفل وذاكرته.
اللعب الحر. لا يتعلق الأمر هنا بممارسة رياضات معينة بطريقة منظمة، وإنما اللعب الحر والمغامرات والخيال. بحسب خبراء علم النفس يساعد اللعب الحر الطفل على حرق الطاقة الزائدة، وتطوير شخصيته وتقويتها، كما يساعده على تذكّر الأشياء بطريقة أفضل، ويسهم في التنمية الشاملة لشخصيته.
التخلص من التوتر. وفقاً لدراسة نشرتها مجلة الطب النفسي البيولوجي، يلعب الإجهاد دوراً كبيراً في التأثير السلبي على نمو الطفل. لذلك على الأبوين التأكد من أن الطفل سعيد، وأقل تأثراً بالمشاكل المنزلية.
ألعاب الذاكرة. في حالة وجود مشاكل في التذكّر لدى الطفل يمكن الاستعانة ببعض الألعاب المتخصصة في تنشيط وتقوية ذاكر الصغير. هناك ألعاب فيديو وألعاب أخرى لا تعتمد على الشاشة تخدم هذا الهدف.
اليوغا للأطفال. هناك وضعيات يوغا مصمّمة للأطفال. لا تقوم تمارين اليوغا بتحسين الصحة الجسدية فقط، إنها تعزّز أداء الذاكرة وتحفّز الجهاز العصبي.
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