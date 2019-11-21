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دراسة: عصير الجزر لتنقية الجسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

دراسة: عصير الجزر لتنقية الجسم

متابعات_الخليج 365

أكدت أبحاث ودراسات في إحدى الجامعات التركية أن لعصير الجزر فاعلية كبيرة في تنظيف الجسم والدم من النيكوتين وأثار التدخين، للمقلعين عنه سواء في الوقت الحالي أو منذ سنوات.

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وأشارت الدراسات أن الأشخاص الذين يكفون عن التدخين لا يتخلص جسمهم من تلقاء نفسه من النيكوتين ولكن من الممكن أن يظل متراكم لسنوات، مما يؤدي لاحقاً إلى أضرار صحية بالغة ويؤدي إلى العصبية وعدم الاتزان.

 

ولتنقية وتطهير الجسم من النيكوتين يجب المواظبة على تناول عصير الجزر بالإضافة إلى تناول الكثير من الماء التي تعمل بدورها على تنقية الدم والجسم من النيكوتين.

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