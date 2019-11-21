دراسة: المزاج السيئ يقتلكم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كل مرة تواجه فيها شخصاً أو تتلقى اتصالاً يزعجك أو تجلس ساعات في زحمة السير عليك أخذ نفسٍ عميق والاسترخاء.

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فقد أظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية social science & medicine أنَّ الغضب يمكن أن يُقصِّر عمرك، بحسب ما نقل موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

ولاحظ الباحثون من جامعة ولاية أيوا أنَّ الرجال في سنِّ الـ 35 الذين اعترفوا بأنهم سريعو الغضب كانوا أكثر عرضة للوفاة بعد 35 سنة من أولئك الذين كانوا هادئين. وتبيَّن أنَّ 25% من أولئك الذين كانوا من بين الأكثر غضباً واجهوا زيادة في خطر الوفاة المبكر نسبتها 1.57 مقارنة بالـ 25% الأكثر هدوءاً بعد أخذ عوامل في الاعتبار مثل الدخل والحالة الزوجية والتدخين.