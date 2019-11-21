ما لا تعرفه عن ورق الزيتون‬

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، يتم زراعتها في دول بحر الأبيض المتوسط، وانتقلت زراعتها من سواحل بلاد الشام لأروبا وإفريقيا.



كما أنها شجرة مباركة ومقدسة أقسم الله بها في كتابه الكريم لعظمتها وأهميتها.

واحتلت مكانة مرموقة على مدى الحضارات الإنسانية المتتابعة، ففي زمان الإغريق كان يلبس غصن شجرة الزيتون كطوق يوضع على الرأس كرمز للسلام، وقد تم ذكره في الإنجيل في قصة الطوفان وسيدنا نوح عليه السلام، وكانت تستخدم منذ القدم عند الفراعنة في تحنيط الموتى ولعلاج بعض الأمراض كالحمى والملاريا.

وبحسب الدراسات هناك 9 أسرار لا تعرفونها عن ‫‏ورق الزيتون:

- فهو يحمل تأثيراً خافضاً للضغط الدموي الشرياني

- ويساهم في تخفيض حجم ‏الجلطة القلبية الدماغية

- يساهم في تنظيم ضربات ‫‏القلب ويحميه من التوقف المفاجئ

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- يمنع التصاق الصفيحات مع بعضها بعضاً ويحمي من الجلطة

- يقلل من "وذمة الدماغ" وهو التورم الذي يحيط بمنطقة الأذية الدماغية والذي يكون سبب معظم الأذية العصبية

- واحد من أفضل مضادات الأكسدة

- له تأثير مضاد لسرطان الكبد والبروستات و ‏سرطان القولون وسرطان الجلد وسرطان الثدي

- رائع في تخفيض قراءات ‫‏السكري وتحسين حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين وفعالية الأنسولين الداخلي في الجسم وحتى الخارجي أيضاً.

- له تأثير مضاد لعدد هائل من ‫‏الجراثيم والفيروسات منها فيروس الإيدز نفسه.

طريقة تحضير منقوع ورق الزيتون:

تؤخذ قبضة من أوراق الزيتون وتوضع في لتر من الماء الساخن دون درجة الغليان (50 درجة مئوية)، وتوضع في تيرمس حافظ للحرارة لمدة نصف ساعة، ويتم الشرب منها بشكل مستمر بمعدل 3 فناجين يومياً.