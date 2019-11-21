هكذا تحمي منزلك من النمل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الناس من مشكلة النمل سواء في منازلهم، أو أماكن عملهم، أو مصانعهم، فكيف تحمى ذلك المكان من النمل ودون استخدام المبيدات الحشرية، التي قد تؤثر على صحتك أو صحة المتواجدين في المكان.



إليك 3 خطوات بسيطة جداً للتخلص من النمل .

1- الخطوة الأولى

تكمن في الاجابة على التساؤل كيف يعرف النمل اتجاهة ؟

وكيف يكتشف مكان وجود بقايا الطعام ؟

اكتشف العلماء أن النمل يفرز مادة كميائية من جسمة تلتصق في الأرض أو الحائط أو المكان الذي يسير علية وتكون تلك المادة لزجة فتلتصق ثم تصبح بمثابة أشارة في رائحتها لباقي فئات النمل الأخرى و للنملة ذاتها أيضا .

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فتستطيع من خلال تتبع تلك المادة أن تصل إلى جحرها مرة اخري وتخبر باقي النمل بمكان وجود الطعام ثم يعودو مسيرتهم من جديد إلى ذلك المكان بتتبع أثار تلك المادة و لهذا تلاحظ دائما ان النمل يمشي في خطوط مستقيمه ونادرا ما يكون بعيداً عن بعضه وذلك لان كل نملة تلو الاخري تتبع المواد الكميائية التي تفرزها من اممها و لذلك لا يضلو طريقهم .

وهنا يكمن الحل الأول : حاول بصحة مستمر مسح المكان الذي تلاحظ أن النمل يسير فيه و يجب ان تعلم ان مجرد الكنس أو التلبيخ بقطعه مبلله لن يجدي فالمادة الكميائة شديدة اللزوجة و بالتالى يجب المسج الجيد كي تزيل تماماً اثر المادة الكميائية فيضل النمل طريقة و يعود جحره .

2- الخطوة الثانية : و تعتبر تلك الخطوة في نفس أهمية الخطوة السابقة ، وهي تتبع أثر النمل ، بمعنى إذا وجدت النمل يثير في خط مستقيم عليك حتماً ان تتبع ذلك الخط حتي النهاية فهو سيقودك بشكل مباشر إلى مخبأ وجحر النمل ، وكل ما عليك وقتها انك تستخدم قطعة من الصابون الصغيرة و تسد بها مدخل ذلك الجحر و حينها لن يقترب ابدا النمل من ذلك الجحر و سيضطر للبحث عن مكان اخر غير منزلك ليبحث فيه عن طعام له او يضطر الي حفر نفق جديد و هو ما سيكلفة الكثير من الوقت .

3- الخطوة الثالثة و الاخيرة : النظافة دائماً هى الحل الامثل فكلما حافظت على المكان الذي انت فيه من بقايا الطعام، سيسهل ذلك الامر عليك كثيراً لابتعاد النمل و جميع فئات الحشرات الاخرى