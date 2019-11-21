تعرف على الخلطات الطبيعية لتعطير الملابس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

تبحث ربات المنازل دائما عن طرق طبيعية وفعّالة لكل مشكلة تعرتض طريقها ؟ فيما يلي سلسلة من الخلطات الطبيعية والمميزة لتعطير الملابس:



خلطة زيت المسك: تعتبر هذه الخلطة من أفضل الخلطات لتعطير الملابس الداخلية. أضيفي الى مسحوق التنظيف الذي تضعينه في الغسّالة قطرتين من زيت المسك مع قطرتين من زيت العنبر والكمية نفسها من زيت العود. هذه الخلطة المميزة ستمنح ملابسك الداخلية رائحة زكية ومميزة.

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خلطة زيت اللافندر: أضيفي الى مسحوق التظيف الذي تستخدمينه في تنظيف الملابس قطرات صغيرة من زيت اللافندر مع قطرتين من زيت اللوز. لا تتردّدي في إستخدام هذه الخلطة لتعطير كل أنواع الملابس والتميّز برائحة منعشة طوال اليوم.

خلطة الفانيلا: هل من رائحة أفضل من رائحة الفانيلا المميزة لتعطير الملابس؟ أضيفي الى مسحوق غسيل الملابس قطرات من زيت الفانيلا مع زيت جوز الهند: ما رأيك بخلطة زيت الفانيلا مع زيت جوز الهند لتعطير الملابس؟ أضيفي 3 قطرات من الفانيلا على مسحوق الغسيل، إضافة إلى قطرتين من زيت جوز الهند وتميزه برائحة منعشة طوال اليوم.

خلطة زيت جوز الهند: أضيفي الى مسحوق الغسيل قطرات من زيت جوز الهند وقطرتين من زيت اللوز لتعطير الملابس.