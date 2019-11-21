الملك سلمان: بلادنا قادرة على الدفاع عن نفسها وشعبها









اسماء السيد - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل حزم، وأن الدولة كانت وفي كل الظروف على مدار ثلاثة قرون من عمرها "قادرة على تجاوز كل التحديات بعزم وإصرار، والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله".

وشدد الملك سلمان لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن مكانة السعودية الرائدة وموقفها الراسخ في دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك "ستظل مرتكزاً أساسياً في سياستها الخارجية".

وبيّن الملك سلمان أن السعودية تم استهدافها بـ286 صاروخاً باليستياً، و289 طائرة من دون طيار، "بشكل لم تشهد له مثيلاً أي دولة أخرى"، موضحاً أن ذلك "لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها"، مثمّناً دور القطاعات العسكرية والأمنية "الذين يسهرون على أمن هذا الوطن، وبما يقومون به في الذود عنه"، مشيداً بشهداء الواجب، والمصابين "الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوماً موضع رعايتنا واهتمامنا".

وأشار إلى أن الاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، التي استُخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، بيّنت "مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي".

وقال الملك سلمان إن السعودية "لا تنشد الحرب، لأن يدها التي كانت دوماً ممدودة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان".

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وتابع أن المملكة "تأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة، وأن يدرك أنْ لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب وبفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة والعالم".

وأوضح أن بلاده نجحت بسواعد أبنائها في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي "أثبت للعالم قدرة المملكة على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".

كما أشار إلى طرح جزء من أسهم "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام، مؤكداً أن هذا التوجه "سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيُحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصافّ الأسواق العالمية".

وتناول الملك سلمان في خطابه تداعيات الأحداث في اليمن، مشيراً إلى جهود السعودية في توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث".

وأشار في خطابه، إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من الشهر القادم، مشدداً على أنها "دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي". وقال: "نأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجّهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح الدول والشعوب كافة".