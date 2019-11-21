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الجزائر تعتبر تقنين المستوطنات الاسرائيلية انتهاكا صارخا للقانون الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجزائر، عن رفضها القاطع للمواقف الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "غير مخالفة للقانون الدولي"، معتبرة إياها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، إن الجزائر لا ترى في مثل هذه المواقف إلا عقبة جديدة من شأنها أن تقوض المساعي الرامية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

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وأضاف البيان أنه "إذ تجدد الجزائر موقفها القاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتؤكد دعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، فإنها تذكر بأهمية مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت لسنة 2002".

 

 

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