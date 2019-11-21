شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" العراقى والسفير الأمريكى يبحثان التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، مع السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، استمرار التعاون المشترك بمجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن بيان لمكتب الحلبوسي قوله إن : "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم السفير الأمريكي لدى العراق".

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وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".