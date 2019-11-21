رئيس "النواب" العراقى والسفير الأمريكى يبحثان التعاون فى مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، مع السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، استمرار التعاون المشترك بمجال مكافحة الإرهاب.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن بيان لمكتب الحلبوسي قوله إن : "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم السفير الأمريكي لدى العراق".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".
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