عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقادات شديدة لشركة أمازون بسبب تقنية التعرف على الوجه

الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تواجه أمازون رد فعل عنيفا على خطة مقترحة لإضافة تقنية المسح الضوئى للوجه إلى جرسRing الذكى الخاص بها، إذ كشفت براءة اختراع نشرت فى عام 2018، أن الشركة تخطط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد "الأشخاص المشبوهين" المتجولين خارج الباب الأمامى وتنبيه الشرطة تلقائيًا.



ومع ذلك، يدعى السناتور الأمريكى إد ماركى، أن إضافة برنامج التعرف على الوجه إلى جرس الباب يؤدى إلى آثار كبيرة على الحرية المدنية، وقال: "إن جرس الباب المتصل فى طريقه إلى أن يصبح دعامة أساسية للأسر الأمريكية، كما أن الافتقار إلى الخصوصية وحماية الحقوق المدنية للسكان الأبرياء غير مقبول".

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وأضاف ماركي: "إذا كنت شخصًا بالغًا يمشى كلبك أو طفلًا يلعب على الرصيف، فلا يجب أن تقلق من أن منتجات Ring تجمع مقاطعك وأن تطبيق القانون قد يحتفظ بهذه اللقطات إلى أجل غير مسمى."

أكدت أمازون أنها تدرس إضافة الميزة فى رسالة إلى السناتور ماركى بعد أن إلى المدير التنفيذى جيف بيزوس فى سبتمبر.

كما تشجع الشركة بالفعل الشرطة على الاستفادة من تطبيق 'Neighbours'، وهو نوع من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالنشاط المشبوه التى التقطتها كاميراتهم الأمنية.