شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب الاردنى يترأس اجتماع اللجنة العليا لمسابقة أيام التطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشباب الدكتور فارس بريزات، أهمية "أيام التطوع الأردنية"، في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والمساهمة في زيادة أواصر التعاون، والتشبيك بين مختلف المبادرات التطوعية على المستويين الفردي والجماعي في المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بين "فارس"، أن تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب يأتي ضمن محور الشباب والمواطنة الفاعلة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المنظمة العليا لمسابقة التطوع الاردنية ضمن فعالية "أيام التطوع الاردنية" التي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة بادر التطوعية، ومنصة "نوى" -احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسيف وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.

وعرض مدير ومؤسس مؤسسة بادر التطوعية المهندس مالك أبو غنيمة لفعاليات الأيام التطوعية التي ستنطلق تزامنا مع احتفالات العالم بيوم التطوع العالمي ، بما فيها ملتقى التطوع ومسابقة التطوع وقمة التطوع الاردنية ومعايير التقييم ومخرجات الفعاليات في إصدار تقرير التطوع، ووثيقة ودليل التطوع الاردنية وخارطة مصفوفة التطوع.

إلى ذلك، اشاد الوزير بدور نادي الفيصلي في خدمة الرياضة الأردنية والانجازات العريقة التي سطرها خلال العقود الماضية.