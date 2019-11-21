السفير العمانى بنواكشوط يشيد بدور موريتانيا فى محاربة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير العماني لدى موريتانيا، الشيخ سيف بن هلال بن علي المعمري، بالدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
ونوه السفير العماني - خلال كلمة في احتفال نظمته السفارة مساء أمس الأربعاء ، بمناسبة عيدها الوطني - بالدور الذي تلعبه الدولة الموريتانية في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب السفير - خلال الاحتفالية التي حضرها وفد موريتاني برئاسة وزير العدل حيمود ولد رمظان - عن استعداد سلطنة عمان لبذل الجهد من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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