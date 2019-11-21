شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الإماراتية تعتزم شراء 24 طائرة "B 250" بقيمة تتجاوز مليارى درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الأربعاء نيتها شراء 24 طائرة من طراز B 250 (إسناد جوي)، بمبلغ مليارين و273 مليونا و213 الف درهم (الدولار يساوى 3.67 درهم إماراتى). Advertisements وأكد نائب المدير التنفيذى للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبى للطيران 2019 اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الصفقه تأتى انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة. وفى السياق، أعلن وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذى للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمى بإسم معرض دبى الدولى للطيران اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، أن مجموع العقود التى أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرض دبى الدولى للطيران بلغت 17 مليارا و811 مليونا و852 ألفا و862 درهما.

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