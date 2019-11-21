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الجيش التونسى ينقذ 40 مهاجرًا غير شرعى من الغرق بالسواحل الشرقية لبلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية بالتنسيق مع خفر سواحل مدينة صفاقس وسط شرق تونس اليوم أربعين مهاجرًا غير شرعى من الغرق فى السواحل الشرقية لتونس على مستوى جزر قرقنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

وكان المهاجرون وهم اربعة تونسيين و36 افريقيا من جنسيات مختلفة قد غادروا السواحل التونسية الليلة الماضية باتجاه ايطاليا قبل ان يتعطل مركبهم ويتوه وسط البحر، وفقاً لبيان لوزارة الفاع التونسية اليوم .

 

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