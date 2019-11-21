عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف هواوي التالي قد يأتي بكاميرا سيلفي دوارة

الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تدرس شركة هواوي الصينية تحويل الكاميرا الأمامية المنبثقة المستخدمة في نسخة عام 2019 من هاتف Huawei P Smart Z إلى كاميرا دوراة في المستقبل، كما هو الحال مع Samsung Galaxy A80 وAsus ZenFone 6.



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وتتجه الشركة إلى إعادة تدوير تصميم قديم قد يكون أكثر أهمية الآن عما كان عليه في عام 2015، حيث قدمت هواوي في 11 يونيو 2019 براءتي اختراع في مجال التصميم لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO.

وأدرجت براءتا الاختراع الآن في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو WIPO وتمت الموافقة عليهما في نهاية شهر سبتمبر، بحيث تحتوي براءتا الاختراع على صور ممنتجة حاسوبيًا لهاتفين محمولين من جميع الجهات.

وقدمت عملاقة الاتصالات الصينية في شهر مايو 2019 هاتف Huawei P Smart Z، وهو هاتف بتكلفة منخفضة يتميز بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى كونه أول هاتف ذكي من هواوي يتضمن كاميرا سيلفي منبثقة مزودة بمحركات.