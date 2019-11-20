مبادرة “فينا خير” برعاية كريمة من سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان ال سعود

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – الأخصائي طلال بن هيال العنزي : برعاية كريمة من سمو الأميرة / نوف بنت عبدالرحمن الفرحان ال سعود ، إقيمت فعالية توعوية وترفيهية لإطفال متلازمة داون ، وذلك بشراكة بين لجنة التنيمة الأجتماعية الأهلية بحي قرطبة ومركز الأوائل لذوي الإعاقة.

أقيمت الفعالية في مركز سباركيز بالحمراء مول وحضر هذة الفعالية جمع غفير من رواد التواصل الأجتماعي وإهالي ذوي الإعاقة وابطال هذه الفعالية متلازمة داون.

الجدير ذكره أنه تم في نهاية الفعالية الممتده من الساعه 4 مساءاً الى 8 مساءاً ، توزيع الهدايا على المشاركين وتكريم المتطوعين من قبل المشرف العام على المبادرة الأستاذ عبيد بن برغش . انشر الخبر :

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