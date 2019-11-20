صحيفة الخليج الالكترونية يشمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – مساء اليوم (الأربعاء) – برعايته الكريمة حفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية. وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من 86 موقعاً رئيساً، كما سيوفر المشروع 55 ألف وظيفة عند اكتماله. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. خادم الحرمين يرعى حفل تدشين مشروع بوابة الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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