شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى لـ"نوفا": الجيش الليبى يسقط طائرة إيطالية بشمال ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد لواء أركان حرب أحمد أبوزيد المسمارى ، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الطائرة بدون طيار التى اسقطها الجيش الليبى فى وقت مبكر من صباح اليوم شمال مدينة ترهونة هى طائرة إيطالية.



وقال المسمارى، حصريا لوكالة نوفا الإيطالية، عبر الواتس آب، "إن الطائرة بدون طيار التى تم إسقاطها هى طائرة إيطالية وتحمل شعار قوات الدفاع الجوى الإيطالية." وقال المسمارى، حصريا لوكالة نوفا الإيطالية، عبر الواتس آب، "إن الطائرة بدون طيار التى تم إسقاطها هى طائرة إيطالية وتحمل شعار قوات الدفاع الجوى الإيطالية." وحتى الآن لم تعلق السلطات الإيطالية على إسقاط الطائرة، إلا أنها أفادت أن الاتصال قد انقطع بالطائرة وأنها اختفت من الردار.

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