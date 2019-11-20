شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. إطلاق سراح 2400 من المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، فى العراق، اليوم، الاربعاء، أن عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة ـو بالإفراج بلغ 2400 حتى اليوم.

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال ، أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية".

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين.

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كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

وتعليقاً على مجابهة المحتجين، قال :"لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن"، مضيفاً "لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين اثناء حكومتي."

إلى ذلك، دعا إلى اطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة.