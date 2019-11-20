الإمارات والسعودية تفوزان بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونيسكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فوزا مستحقا بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. جاء هذا الإعلان بعد الكشف عن نتائج التصويت التى جرت فى المؤتمر العام الأربعين لمنظمة اليونيسكو فى العاصمة الفرنسية باريس لتصبح المرة الرابعة التى تفوز بها دولة الإمارات بعضوية أحد الأجهزة الرئيسية الثلاثة لمنظمة اليونيسكو.

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