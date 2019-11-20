شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل وضع حجر الأساس بوابة الدرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حفل وضع حجر الأساس بوابة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

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